Каприн: «Набраны добровольцы для тестирования противораковой мРНК-вакцины»

Клинические исследования новой персонализированной мРНК-вакцины для терапии онкологических заболеваний готовы к запуску после успешного завершения этапа набора добровольцев. Об этом генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн рассказал ТАСС.

Разработка инновационного препарата осуществлялась объединенной группой специалистов из НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, МНИОИ им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Начало испытаний запланировано на сентябрь текущего года. Первичное тестирование препарата планируется провести на пациентах с диагнозами «меланома» и «мелкоклеточный рак легких».

В дальнейшей перспективе научный коллектив намерен расширить спектр применения персонализированных мРНК-вакцин, включив в него терапию злокачественных новообразований почек, молочной железы и поджелудочной железы. По результатам доклинической фазы исследований вакцина продемонстрировала способность ингибировать рост новообразований.

Особенность препарата в том, что с помощью специальной мРНК-платформы его будут создавать персонально для конкретного пациента. По словам Каприна, каждый такой случай будет стоить государственному бюджету 300 000 рублей.

«На потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 000 рублей должны будем выходить, для государства имею в виду. Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», – говорил он в 2024 году.

gxpnews