Компания «Нанолек» проведет клиническое исследование вакцины от ветряной оспы с участием детей от 9 месяцев

Биофармацевтическая компания «Нанолек» получила разрешение на проведение рандомизированного клинического исследования новой вакцины от ветряной оспы с участием детей от 9 месяцев. Об этом сообщается на сайте компании.

Клиническое исследование будет проведено в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Перми и Пятигорске на базе семи исследовательских центров, в том числе Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России, Научно-исследовательского института педиатрии и охраны здоровья детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА.

Вакцина появится в России благодаря сотрудничеству «Нанолек» и южнокорейской биофармацевтической компании GC Biopharma.

В феврале 2023 года вакцина прошла процедуру преквалификации ВОЗ, что подтверждает ее соответствие международным стандартам эффективности и безопасности. Регистрация вакцины в РФ ожидается в 2026–2027 гг.

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