В 2024 году рынок получил на 2,6% меньше физраствора

По данным RNC Pharma, в гражданский оборот в 2024 году было выпущено 213,8 млн флаконов инфузионных растворов натрия хлорида — на 2,6% меньше, чем в 2023 году. Динамику определял только VI квартал: с октября по декабрь рынок получил на 56% препаратов больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Отечественные и иностранные поставщики выпустили в гражданский оборот в 2024 году в России 213,8 млн флаконов инфузионных растворов натрия хлорида. Как сообщили в аналитической компании RNC Pharma, это на 2,6% меньше, чем в 2023 году. Эксперты фиксируют устойчивый восходящий тренд на протяжении последних трех лет. Снижение связывают с низкой активностью производителей в начале 2024 года: суммарно за I—II квартал фармрынок получил около 87,9 млн флаконов, что на 22% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

По данным аналитиков, ситуацию спровоцировали низкие показатели рентабельности производства: себестоимость выпуска существенно выросла, а возможность проиндексировать цену появилась у производителей только в конце года, после соответствующего решения Федеральной антимонопольной службы. К этому времени в регионах уже были проблемы с доступностью препарата. Наращивание объемов производства и поставок началось только в октябре 2024 года: суммарно за четвертый квартал фармкомпании выпустили в гражданский оборот почти 74,5 млн флаконов инфузионных растворов натрия хлорида, что на 47% больше, чем за этот период 2023 года.

Выпускаемая номенклатура этого препарата разнообразна, как отмечают аналитики, рынок получает флаконы разной размерности — от 50 мл до 5 л (почти 100 наименований). Суммарный объем инфузионного раствора натрия хлорида, произведенный и ввезенный на территорию России в 2024 году, составил 60,8 тыс. куб. м (чуть больше 24 бассейнов олимпийского размера). Показатель вырос на 4,1% относительно 2023 года. Динамику при этом определял только VI квартал: с октября по декабрь рынок получил 21,5 тыс. куб. м, что на 56% больше, чем за этот период годом ранее.

Всего в 2024 году препарат поставляли 13 производителей. За год их стало на три меньше, но компании, прекратившие выпуск, обеспечивали суммарный объем на уровне чуть больше 0,3% от годового объема и принципиально на ситуацию не влияли.

Первая пятерка производителей выпустила в гражданский оборот почти 78% общего объема. Абсолютными лидерами выступали «ХФК Мир» и «Гротекс», обеспечившие 20,3 и 20,1% соответственно (при расчетах в куб. м). Максимальную динамику аналитики отмечают у компании второго эшелона: в частности, «Мосфарм» нарастила выпуск в четыре раза, казахская «Келун Групп» увеличила поставки на 66%, а российское предприятие «Гематек» (входит в немецкую группу «Б.Браун») — на 30%.

Натуральный объем выпуска в гражданский оборот инфузионных растворов натрия хлорида 0,9% российского и зарубежного производства в 2021—2024 гг. (флаконы, куб. метры)



Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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