Продажи «Китруды» выросли на 22% за прошлый год

MSD завершила 2024 год с выручкой в 64,2 млрд долл., почти половину которой принесли продажи «Китруды». Компания успешно вывела на рынок новое лекарство от легочной гипертензии Winrevair и значительно увеличила продажи препарата Welireg, однако столкнулась с падением спроса на вакцину «Гардасил» в Китае и противоковидную продукцию.

MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) опубликовала финансовый отчет за 2024 год, продемонстрировав значительный рост доходов.

Общая выручка компании увеличилась на 10% (без учета курсовых колебаний) по сравнению с годом ранее, достигнув отметки в 64,2 млрд долл. При этом большую ее часть обеспечила «Китруда» (пембролизумаб), на долю которой пришлось 46% продаж. Противоопухолевое средство принесло производителю 29,5 млрд долл., что на 22% больше, чем в прошлом году.

Препарат с более чем 40 зарегистрированными показаниями продолжает занимать лидирующую позицию благодаря растущему спросу на международных рынках и новым одобрениям. В прошлом году его разрешили применять при раке мочевого пузыря, эндометрия, шейки матки, мезотелиоме плевры и немелкоклеточном раке легкого. В этом году может быть одобрена подкожная форма лекарства, которая недавно показала свою эффективность в III фазе исследований.

В то же время продажи «Гардасила» снизились на 2%, до 8,6 млрд долл. Причиной этого стало падение спроса на вакцину против вируса папилломы человека в Китае.

На 133% взлетели продажи у Welireg (belzutifan), предназначенного для лечения болезни фон Гиппеля—Линдау — редкой наследственной патологии, при которой в разных органах и тканях организма образуются множественные опухоли. Благодаря недавнему одобрению нового показания — карцинома надпочечников — препарат преодолел рубеж в 509 млн долл.

Из-за глобального сокращения спроса на противоковидную продукцию резко упали продажи Lagevrio (молнупиравир) — на 33%, до 964 млн долл.

Также прошлый год ознаменовался для MSD успешным стартом коммерциализации Winrevair (sotatercept) во II квартале. За этот период продажи лекарства для лечения легочной артериальной гипертензии составили 419 млн долл.

На текущий год фармгигант прогнозирует сохранение выручки в пределах от 64,1 млрд до 65,6 млрд долл.

Фото: msd.com

Владимир Заболотских

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