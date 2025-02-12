РААС считает дискриминацией работу Почты России без фармлицензии

Минцифры предложило наделить Почту России правом реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи без фармацевтической лицензии. РААС выступила против неравных условий работы на розничном фармрынке.

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) направила обращение председателю правительства Михаилу Мишустину о дискриминационных условиях работы на фармрынке Почты России. Речь идет о проекте федерального закона, подготовленного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в соответствии с пунктами 5, 6, 9—14 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития АО «Почта России» (от 23.12.2024 № ДГ-П10-45355). Об этом ассоциация сообщила в telegram-канале. Отмечается, что сам законопроект пока не опубликован для общественного обсуждения.

Статья 8 проекта путем внесения изменений в 61-ФЗ предполагает наделение АО «Почта России» правом реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи без фармацевтической лицензии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения не повлекут негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. В документе отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного и муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий, сказано в обращении.

«Предлагаемые изменения нарушают действующие нормы по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере здравоохранения, противоречат нормам о защите конкуренции, влекут негативные последствия для здоровья населения, нарушают права субъектов обращения лекарственных средств», — сказано в обращении, подписанном исполнительным директором РААС Александром Опариным.

Он напоминает, что в соответствии с законом от 4.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», розничная продажа лекарств населению относится к лицензируемым видам деятельности. Постановлением Правительства РФ № 547 от 31.03.2022 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности» к субъектам обращения лекарственных средств предъявляются особые обязательные лицензионные требования.

Закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает, что обеспечение граждан качественными, безопасными и доступными лекарственными средствами входит в систему охраны здоровья. Отпуск и реализацию лекарственных препаратов осуществляют квалифицированные специалисты в сфере медицины и фармации. Статья 3 четко определяет, что «нормы об охране здоровья, содержащиеся в других федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, не должны противоречить нормам настоящего Федерального закона», — говорится в письме.

В соответствии с требованиями закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» органам власти запрещается устанавливать дискриминационные положения, неравные условия для хозяйствующих субъектов, совершать действия, направленные на монополизацию рынка и способствующие недобросовестной конкуренции, отмечает Опарин.

«Принятие проекта в части осуществления АО «Почта России» реализации лекарственных средств без фармацевтической лицензии нарушает основополагающие нормы системы здравоохранения, может нанести ущерб жизни и здоровью граждан, влечет негативные последствия для других участников оборота лекарств, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, соблюдающих обязательные требования и подвергающихся контролю со стороны контрольно-надзорных органов», — сказано в письме.

РААС предлагает правительству наделить АО «Почта России» правом реализации лекарственных препаратов только при условии наличия фармацевтической лицензии, профессиональных квалифицированных кадров и помещений для хранения лекарств, соответствующих обязательным требованиям.

«ФВ» направил запрос в АО «Почта России» с просьбой уточнить, при каких условиях будет осуществляться реализация лекарственных препаратов в ее отделениях.

Фото: агентство «Москва»

Ольга Коберник

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