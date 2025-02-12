ЕЭК издала Методические руководства по созданию Фармакопеи ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия подготовила издание Методических руководств по созданию Фармакопеи ЕАЭС. Документы созданы для обеспечения единых подходов к разработке фармакопейных статей в государствах — членах союза.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) издала Методические руководства по созданию Фармакопеи Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и другие документы по контролю качества лекарственных средств, об этом сообщили в пресс-службе комиссии.
Руководства разработал Фармакопейный комитет ЕАЭС в рамках Концепции гармонизации фармакопей государств-членов, определяющей модель и принципы разработки Фармакопеи союза.
Документы позволят обеспечить единые подходы к разработке фармакопейных статей Фармакопеи ЕАЭС. В них также представлены практические рекомендации по подготовке и изложению текстов спецификаций на лекарства и нормативных документов по качеству, предусмотренных актами Комиссии.
Книга содержит три части, в первой из них идет речь о субстанциях для фармацевтического применения химического происхождения, во второй — о радиофармацевтических лекарственных препаратах, в третьей — о лекарственных растительных средствах.
В ноябре 2024 года Минздрав утвердил новый порядок разработки общих фармакопейных статей и включения их в государственную фармакопею. Документом предусмотрена интеграция с фармакопеей ЕАЭС. Приказ заменил порядок разработки ОФС от 2010 года.
Фото: пресс-служба ЕЭК
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