ЕЭК издала Методические руководства по созданию Фармакопеи ЕАЭС

Документы позволят обеспечить единые подходы к разработке фармакопейных статей Фармакопеи ЕАЭС. В них также представлены практические рекомендации по подготовке и изложению текстов спецификаций на лекарства и нормативных документов по качеству, предусмотренных актами Комиссии.

Книга содержит три части, в первой из них идет речь о субстанциях для фармацевтического применения химического происхождения, во второй — о радиофармацевтических лекарственных препаратах, в третьей — о лекарственных растительных средствах.

В ноябре 2024 года Минздрав утвердил новый порядок разработки общих фармакопейных статей и включения их в государственную фармакопею. Документом предусмотрена интеграция с фармакопеей ЕАЭС. Приказ заменил порядок разработки ОФС от 2010 года.

Фото: пресс-служба ЕЭК