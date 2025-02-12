Приговор экс-чиновнику из Хакасии за взятку при закупках медоборудования оставлен в силе

«Отбыв с учетом времени содержания под стражей с февраля 2018 года более половины от назначенного наказания, осужденный обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части более мягким видом наказания. С учетом мнения прокуратуры, Куйбышевский районный суд Иркутска оставил ходатайство бывшего чиновника без удовлетворения», – заявили в прокуратуре Иркутской области.

По решению суда Бызов продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима на территории Иркутской области.

Суд и следствие установили, что в 2015 году Бызов, занимая должность руководителя администрации главы Хакасии, в составе организованной группы участвовал в хищении средств, которые выделяли на приобретение медицинских товаров для организаций здравоохранения и управления капитального строительства. Выяснилось, что Бызов являлся непосредственным руководителем группы. В ходе расследования стало известно, что участники группы также получали взятки в размере 10–20% от заключенного госконтракта на закупку медицинских товаров.

В конце декабря 2016 года Бызова и других участников задержали сотрудники правоохранительных органов. Среди фигурантов значились бывший территориальный менеджер АО «Р-Фарм» Александр Гитер, экс-глава Межведомственного центра организации закупок Республики Хакасии Игорь Арокин, руководитель отдела медзакупок учреждения Светлана Казаченко, сотрудник Сергей Пушнов, а также секретарь главы администрации республики Владимира Бызова Екатерина Ковалева и директор ООО «Аквадез» Евгений Рукосуев.

В СК заявили, что Бызов разработал меры конспирации – участники группы использовали сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, обсуждали деятельность в специальных приложениях и использовали конспиративную лексику. Александр Гитер занимался поиском коммерческих организаций для участия в закупках, взаимодействовал с представителями Межведомственного центра организации закупок, чтобы организовать победу найденных им компаний. Денежная компенсация составляла от 10 до 20 % от стоимости тендера.

С 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года участники группы путем обмана похитили более 195 млн рублей и получили взятки на общую сумму более 79 млн рублей. Бызова в результате обвинили в создании организованного преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

К началу судебного процесса обвиняемыми по делу проходили 10 человек, трое из них получили условные сроки после заключения досудебных соглашений о сотрудничестве со следствием. Эпизоды дачи взяток выделены в отдельное производство. В 2018 году Владимир Бызов был осужден на 9 лет, а Александр Гитер – на 7,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 3,3 млн рублей.

В октябре 2020 года Абаканский городской суд постановил, что с учетом прошлого приговора Владимир Бызов по всем вменяемым ему статьям УК РФ в общей сложности проведет 16 лет в колонии вместо первоначальных девяти и заплатит штраф в размере 85 млн рублей, а бывший территориальный менеджер АО «Р-Фарм» Александр Гитер получил 14 лет колонии вместо 7,5 со штрафом 80 млн рублей.