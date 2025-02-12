СМИ: США может ввести пошлины на европейские лекарства

Согласно сообщению издания Politico, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения таможенных пошлин на фармацевтическую продукцию из Европы. Временные рамки потенциального решения пока остаются неопределенными.

Наибольшее влияние данная инициатива может оказать на экономику Ирландии, которая в минувшем году поставила в США товаров на общую сумму €54 млрд, став крупнейшим торговым партнером. Значительная часть этого объема — €36 млрд — приходится на продукцию химико-фармацевтического сектора. Кроме того, под удар может попасть датский производитель Novo Nordisk, выпускающий противодиабетический препарат «Оземпик» (семаглутид).

Ранее на этой неделе Трамп уже подписал распоряжение о 25-процентных пошлинах на импорт стали и алюминия, о намерении ввести которые было объявлено 9 февраля. Европейский союз отреагировал на это заявлением о подготовке встречных экономических мер.

gxpnews