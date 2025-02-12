Novartis покупает Anthos у Blackstone за $3,1 млрд

Швейцарская Novartis купит Anthos Therapeutics — биофармацевтическую компанию, контрольный пакет акций которой принадлежит подразделению Blackstone, за $3,1 млрд ($925 млн авансом с дополнительными выплатами до $2,15 млрд в зависимости от достижений). Таким образом Novartis намерена усилить свое направление по разработке лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Anthos была основана частной инвестиционной компанией Blackstone’s Life Sciences и Novartis в 2019 году для разработки, производства и коммерциализации абелацимаба — препарата для профилактики инсультов и рецидива образования тромбов.

Абелацимаб относится к новому классу препаратов, известных как ингибиторы фактора XI, разработанных для замены известных антиагрегантов, в том числе Eliquis и Xarelto. «Мы считаем, что абелацимаб имеет потенциал стать лидером в новом классе ингибиторов фактора XI, и рады, что Novartis является надежным партнером для продвижения разработки и коммерциализации абелацимаба как потенциального лечения для миллионов пациентов, подверженных риску инсультов», — заявил Николас Галакатос, председатель совета директоров Anthos и глобальный руководитель Blackstone Life Sciences.

gxpnews