Фармацевтическая «дочка» Роснано теряет активы в Великобритании из-за санкций

В недавнем решении Высокого суда Англии и Уэльса было санкционировано принудительное отчуждение британских фармацевтических активов, связанных с российской компанией «Роснано». Судебное постановление затрагивает компанию Ascension Healthcare и ее дочерние структуры, где российскому концерну принадлежит контрольный пакет акций, сообщают «Ведомости».

Критическая ситуация возникла из-за введенных антироссийских ограничений, которые существенно затруднили доступ Ascension Group к финансированию и привлечению капитала. По рекомендации консалтинговой фирмы AlixPartners было инициировано внешнее управление с последующей продажей активов. Консорциум AH Development Healthcare Ltd, сформированный из руководства и инвесторов Ascension Group, выступил единственным претендентом на покупку, предложив сумму в 1 млн фунтов стерлингов.

Процесс осложнялся необходимостью получения согласия от Fonds Rusnano Capital, владевшей правами обеспечения на различные активы группы. Ввиду отсутствия ответа от российской стороны, включая директора Максима Сахарова, управляющие обратились в суд для снятия обременения и одобрения сделки.

Суд признал обоснованной предложенную цену, учитывая текущее положение компаний и рыночную конъюнктуру. Несмотря на последующее обращение представителей Fonds Rusnano Capital с просьбой об апелляции, эксперты оценивают их шансы на успех как невысокие, учитывая признание судом рыночного характера оценки и надлежащего уведомления ответчика.

Ascension Group, специализировавшаяся на разработке нанотехнологичных медицинских препаратов и методов лечения, к августу 2024 года демонстрировала значительные финансовые трудности с убытком в 2,17 млн фунтов при минимальных чистых активах.

gxpnews