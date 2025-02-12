«Синтез» запустит линию инфузионных растворов мощностью 7 млн флаконов

Курганский фармацевтический комбинат «Синтез», входящий в структуру «Биннофарм Групп», завершает подготовку к запуску новой производственной линии инфузионных растворов с годовой мощностью 7 млн флаконов. Предприятие уже получило необходимую лицензию Минпромторга РФ. Коммерческое производство начнется после получения регистрационных удостоверений в конце марта.

Новая линия оснащена высокотехнологичным оборудованием для производства инфузионных растворов на водной основе. На ней будут выпускаться препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), включая инъекционные антимикробные, жаропонижающие и местноанестезирующие препараты.

Отмечается, что по итогам 2024 года предприятие продемонстрировало перевыполнение производственной программы на 4%, выпустив 262 млн упаковок различных препаратов. Особо отмечается рекордное производство антибиотиков: 161 млн флаконов порошков для инъекций. Более 50% всей производимой продукции входит в перечень ЖНВЛП.

gxpnews