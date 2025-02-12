Маркировка лекарств в новых регионах России отложена до 2026 года

В России принято решение о переносе сроков внедрения системы маркировки лекарственных препаратов в четырех новых регионах. Согласно постановлению правительства, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях обязательная маркировка лекарств начнется не с 1 апреля 2025 года, как планировалось ранее, а годом позже (1 сентября 2026 года).

Такое решение обусловлено рядом существенных трудностей, с которыми столкнулись предприятия в новых регионах. Министерство промышленности и торговли указывает на дефицит финансовых ресурсов для приобретения необходимого оборудования и программного обеспечения.

Также остро стоит проблема нехватки квалифицированного персонала, способного работать с системами маркировки, что вынуждает компании привлекать специалистов из других регионов, увеличивая тем самым операционные расходы.

Особое внимание уделяется техническим сложностям, связанным с текущей ситуацией в регионах. Нестабильное интернет-соединение и периодические отключения электроэнергии существенно затрудняют процесс интеграции с государственными информационными системами маркировки товаров. В некоторых районах полное отсутствие связи делает невозможным выполнение необходимых операций по маркировке продукции.

Учитывая комплекс этих факторов, Минпромторг инициировал перенос сроков введения обязательной маркировки, предоставив регионам дополнительное время для адаптации к российским стандартам регулирования в данной сфере.

gxpnews