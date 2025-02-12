Biocad доказал правомерность участия в госзакупках

Компания Biocad успешно оспорила решение московского управления Федеральной антимонопольной службы в деле о закупке Министерством здравоохранения РФ лекарственного препарата леналидомид. Конфликт возник после того, как в марте 2024 года Biocad выиграл электронный аукцион на поставку данного препарата, организованный Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

Конкурент Biocad, компания «Примафарм», оспорила результаты торгов в УФАС, указав на отсутствие в документации сведений о полной локализации производства. Антимонопольная служба поддержала жалобу, неверно истолковав прочерк в графе о стране производства молекулы как свидетельство зарубежного синтеза.

Однако арбитражные суды всех инстанций признали позицию УФАС необоснованной. Судебные органы подтвердили, что наличие сертификата СТ-1 от Минпромторга является достаточным доказательством локализации всех производственных этапов в России. Более того, суды указали на то, что комиссия УФАС проигнорировала данные Государственного реестра лекарственных средств о месте производства фармацевтической субстанции.

Окончательную точку в споре поставил Арбитражный суд Московского округа, отклонив кассационную жалобу антимонопольного органа 7 февраля. Таким образом, правовая позиция Biocad о полной локализации производства леналидомида на территории России получила окончательное судебное подтверждение.

gxpnews