ФАС утвердила цену на первый отечественный дженерик дидрогестерона

ФАС одобрила стоимость первого российского дженерика «ДляЖенс дюфа», содержащего дидрогестерон. Этот воспроизведенный препарат предназначен для коррекции прогестеронового дефицита и проведения гормональной терапии.

Утвержденная цена на отечественный аналог оказалась ниже оригинального «Дюфастона» на 8,27%. В частности, упаковка из 28 таблеток дженерика по 10 мг будет стоить 705 рублей, тогда как аналогичная упаковка оригинального средства оценивается в 768 рублей.

Регистрация стоимости первого российского дженерика антиципирует окончание патентной защиты оригинального препарата и сделает гормональную терапию более доступной для пациентов. При этом в медицинских учреждениях препарат должен предоставляться пациентам бесплатно согласно государственной программе бесплатного медицинского обеспечения.

gxpnews