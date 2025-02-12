Ирак и Россия договорились о сотрудничестве в сфере ветпрепаратов

Российские вакцины против ящура привлекли внимание иракских специалистов. Представители Ирака нанесли визит в ФГБУ «ВНИИЗЖ» – ведущий научный центр Россельхознадзора по охране здоровья животных. В ходе встречи обсуждались перспективы взаимодействия в ветеринарной сфере, включая возможность участия российской стороны в тендере на поставку противоящурных вакцин.

Результатом проведенных переговоров стало подписание соглашения о дистрибуции, закладывающего фундамент для продолжительного партнерства между странами. Достигнутые договоренности создают благоприятные условия для выхода ветеринарной продукции российского производства на рынок Ирака, что значительно расширяет экспортный потенциал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В 2024 году ВНИИЗЖ принял решение о помощи Монголии в борьбе с распространенными в стране заболеваниями животных. Россия отправила стране 10 млн доз ветеринарных вакцин, в том числе противоящурных.

gxpnews