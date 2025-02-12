Последствия ковида все страшнее

Последствия COVID-19 могут быть более долгосрочными и опасными, чем предполагалось. Недавнее исследование показало, что у детей женщин, переболевших во время беременности COVID-19, возрастает риск аутизма. Одной из причин может быть активация материнского иммунитета, вызывающего задержки в развитии нервной системы младенцев. Но окончательный механизм влияния еще не до конца изучен.

В начале 2020 года детский врач-инфекционист Карин Нильсен, только что закончившая изучение влияния болезни Зика на новорожденных, начала набирать будущих матерей с положительным результатом на COVID-19 для нового исследования, пишет Bloomberg.

После того как дети участниц исследования стали появляться на свет, коллеги Нильсен из детской больницы Mattel Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заметили необычное количество новорожденных, которым требовалась интенсивная терапия. У 14% младенцев были выявлены проблемы при оценке ранних двигательных функций.

Более поздние результаты оказались столь же тревожными. В возрасте 6-8 месяцев 13 из 109 младенцев (почти 12%) отставали в развитии. При этом у младенцев, рожденных до пандемии, входивших в контрольную группу, таких нарушений не наблюдалось.

По мере роста числа участниц результаты становились более тревожными. У 12% детей, рожденных от матерей с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 во время беременности, выявлены когнитивные, двигательные или языковые проблемы, указывающие на задержки нейроразвития. Для сравнения: только 2 из 128 детей контрольной группы показали такие проблемы.

Когда старшим из детей, внутриутробно подвергшихся воздействию COVID-19, исполнилось 28 месяцев, исследование выявило еще одну тревожную закономерность: 23 из 211 детей (почти 11%) имели расстройство аутистического спектра. Обычно только у 1-2% детей в этом возрасте начинают проявляться признаки этого состояния. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в конечном итоге аутизм диагностируется примерно у 3% детей.

Хотя вирус, как правило, более серьезно влиял на здоровье взрослых, новые данные показывают, что дети, подвергшиеся воздействию COVID-19 внутриутробно, сталкиваются с повышенным риском преждевременных родов, врожденных аномалий сердца и редких состояний, таких как развитие органов на противоположной стороне тела. Теперь к этим последствиям добавляются более высокие шансы аутизма. Некоторые исследования подтверждают выводы Нильсен, другие говорят о незначительном или нулевом повышении риска проблем развития или поведения.

Ограничение исследования Нильсен ‒ относительно небольшая выборка, менее 250 матерей с детьми. Для более точного понимания потребуются исследования с участием более 10 тысяч детей. Но масштабные исследования были осложнены пандемией, которая мешала последовательному тестированию.

Сама Нильсен обращает внимание на то, что аутизм остается загадкой, точные причины его возникновения до сих пор неясны. К тому же во многих странах мира осведомленность об аутизме очень низкая. Согласно недавнему исследованию, глобальная распространенность аутизма оценивалась 1 к 127 по состоянию на 2021 год, что более чем вдвое превышает соотношение 1 к 271, зарегистрированное в 2019 году. Исследователи говорят, что эта разница обусловлена как повышением осведомленности о проблеме, так и улучшением диагностических методов.

Тем не менее ученые говорят, что исследование Нильсен заслуживает серьезного внимания из-за последовательности и строгости критериев. Врачи использовали стандартизированные инструменты оценки, а не полагались на данные медицинских карт или заполненных родителями анкет.

Дети, рожденные в эпоху ковида, сейчас достигают возраста для диагностики аутизма. Раннее выявление проблем развития может помочь в раннем старте речевой и поведенческой терапии, которая поддерживает развитие ребенка.

Ученые говорят, что для того, чтобы понять все последствия внутриутробного воздействия коронавируса, могут потребоваться десятилетия. Если выводы Нильсен отражают тенденции в популяции, последствия могут быть серьезными. Даже небольшое увеличение риска может существенно увеличить глобальное бремя хронических заболеваний, учитывая количество женщин, перенесших COVID-19 во время беременности.

gxpnews