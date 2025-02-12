Bain покупает японскую Mitsubishi Tanabe Pharma за $3,4 млрд

Американская частная инвестиционная компания Bain Capital купила Mitsubishi Tanabe Pharma в рамках сделки стоимостью 510 млрд иен ($3,4 млрд), заявив, что ее воодушевили перспективы изменения регулирования японской фармацевтической промышленности.

Как сообщает Reuters, японские органы здравоохранения рассматривают области реформ, понимая, что многие препараты, разработанные в США и Европе, еще не одобрены в Японии, в частности орфанные и педиатрические препараты. В стране также наблюдается бум выкупов компаний за счет частных инвестиций, поскольку компании все чаще выделяют непрофильные виды деятельности под давлением японских властей, требующих повышения корпоративной и акционерной стоимости.

У компании из Осаки есть линейка препаратов, связанных с центральной нервной системой, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. Согласно ее веб-сайту, она осуществляет свою деятельность в более чем дюжине мест на трех континентах за пределами Японии.

«Мы считаем, что в японской индустрии биологических наук есть многообещающие признаки роста и неиспользованные возможности, поскольку правительство и регулирующие органы запустили несколько инициатив по ускорению разработки и одобрения инновационных лекарств на японском рынке», – сказал в своем заявлении Рики Сан, партнер Bain Capital.

Доходы от продажи Mitsubishi Tanabe Pharma, которые получит Mitsubishi Chemical Group, пойдут на инвестиции в основной – химический – бизнес корпорации, а также на сокращение задолженности и повышение доходности акционеров.

gxpnews