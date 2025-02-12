В России разработали первый отечественный геномный принтер

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники получили патент на первый отечественный геномный принтер. Партнеры проекта — Сибирский ГМУ Минздрава России и Томский государственный университет.

Геномный принтер — устройство, которое создает олигонуклеотиды — небольшие участки ДНК или РНК.

Устройство может быть использовано для создания синтезированных генов или участков генов путем сшивания олигонуклеотидов в определенном порядке.

Принтер может применяться для создания лекарственных препаратов, терапии наследственных заболеваний, ускорения исследований в области ДНК.

Разработка представляет собой комплекс, включающий сам принтер, стойку со шприцевой станцией и систему управления. Новый патент охватывает не только аппаратную часть, но и методику синтеза библиотек олигонуклеотидов.

«Предыдущие патенты были получены на отдельные узлы (модуль размещения подложки и пьезоэлектрические дозаторы), а также на пористую подложку и способ синтеза на ней», — рассказал заведующий лабораторией аддитивных технологий и инженерной биологии Руслан Гадиров.

За время исследований ученым удалось добиться стабильной работы: система может полностью осуществлять синтез участков ДНК или РНК в автоматическом режиме. Сейчас настраивается процесс печати на лету, которая позволит значительно сократить временные затраты.

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