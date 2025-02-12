Дефицитный препарат от эпилепсии вернулся в Россию

Израильский производитель возобновил поставки в РФ Финлепсина ретард (карбамазепин) в дозировке 200 мг. В 2025 году компания обещает завезти более 1 млн упаковок препарата.

На вопрос о причинах перебоев с поставками производитель препарата Teva заявлял, что ввоз «приостановлен по независящим от компании причинам» и что возобновление поставок возможно после перерегистрации цены в большую сторону, так как прежняя не покрывала производственные и логистические издержки.

Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение цены со 190,5 рублей до 322,5 рублей.

Teva подтвердила, что возобновление поставок стало возможным благодаря механизму перерегистрации предельной отпускной цены, определенному постановлением правительства № 1771 от 31.10.2020. Такой шаг в отношении препаратов из перечня ЖНВЛП допустим, когда есть риск дефектуры.

По данным RNC Pharma, по сравнению с 2023 годом в 2024 году поставки препарата Финлепсин от Teva были ниже на 85%. Объемы снижались и у других производителей.

В Минздраве сообщили, что в целом по России есть возможность обеспечивать пациентов препаратами на основе карбамазепина около восьми месяцев, медицинские организации — около шести месяцев, а аптеки — около двух месяцев.

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