Merck ведет переговоры о покупке биотехнологической компании Springworks

Merck ведет активные переговоры о приобретении американской компании Springworks Therapeutics, занимающейся производством противоопухолевых препаратов и препаратов для лечения редких заболеваний.

Если переговоры пройдут успешно, соглашение может быть подписано в ближайшие недели.

Как сообщают источники, вместе с тем нельзя исключать появление другого претендента на Springworks.

На утренних торгах акции Springworks подскочили на 39%. При этом акции Merck на немецкой бирже упали на 1,3%.

Сделка с Springworks может стать одной из крупнейших фармацевтических сделок Merck за последние годы и позволит немецкому производителю расширить ассортимент противоопухолевых препаратов.

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