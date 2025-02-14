В Саратовской области прокуратура обнаружила переплаты подрядчикам при закупке лекарств

Прокуратура Саратовской области выявила нарушения при закупке лекарств: одни препараты в регионе закупают сверх потребности, а другие оказываются в дефиците. Переплата подрядчикам оптовой надбавки в прошлом году достигла более 4 млн руб. Материалы передали в Следственный комитет, но о возбуждении дела еще неизвестно.

В Саратовской областной Думе прошло совещание, в ходе которого депутаты, представители органов власти и общественных организаций обсудили вопросы льготного лекарственного обеспечения жителей региона. В пресс-службе областной Думы сообщили, что от граждан поступают обращения о сложностях со своевременным предоставлением необходимых препаратов.

Закупки в саратовском здравоохранении порой проводятся с существенной переплатой подрядчику, сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением законов в соцсфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области Олег Гриднев. Так, одни лекарства закупают сверх потребности, а другие оказываются в дефиците, пишет «Коммерсантъ».

Последняя проверка прокуратуры показала, что в балашовскую больницу было закуплено четыре аппарата МРТ. Цена контракта составила 80 млн руб., из них выгода поставщика — 28 млн руб. В прошлом году, по словам Гриднева, надзорное ведомство выявило факты переплаты подрядчикам оптовой надбавки на сумму более 4 млн руб. за покупку лекарств. Собранные материалы переданы в Следственный комитет, но о возбуждении дела пока не сообщалось.

Всего в 2024 году из всех источников финансирования на лекобеспечение было выделено 4 млрд руб., 3,2 млрд из которых — из областного бюджета. Сейчас в Саратовской области проживает более 308 тыс. льготников, которые имеют право на бесплатные лекарства.

«За последние два года их количество увеличилось на 2,7%. Мы продолжаем работу по сохранению социального пакета», — поделился министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

Он заявил, что сейчас заключенные контракты покрывают 54% от потребности. С дефицитом инсулина регион может столкнуться уже в апреле, а летом может обнаружиться нехватка препаратов для сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Дудаков также пожаловался на нехватку специалистов в сфере закупок, которая оказалась особенно заметной в начале 2025 года.

По словам министра, в первую очередь необходимо доработать единую информационную систему, которая обеспечит учет и прозрачность движения лекарств, а также позволит вести автоматизированный расчет потребности в препаратах. Сейчас, как признают депутаты, электронная система учета препаратов и пациентов действует «ненадлежащим образом». Кроме того, было решено обратить внимание Счетной палаты на причины принятия решения по выбору программного комплекса, которой вызвал проблемы в других регионах.

На встрече высказали предложения по пересмотру системы лекобеспечения, включая процедуру закупки медикаментов и выдачи рецептурных лекарств. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя предложила продлить период предоставления лекарств минимум до 21 года, особенно нуждающимся в паллиативной помощи.

Фото: пресс-служба Саратовской областной думы

Дина Коблова

pharmvestnik