«Губернские аптеки» попросили узаконить работу передвижных аптек

«Губернские аптеки», участвовавшие весной 2024 года в эксперименте с мобильными аптеками, обратились в Госдуму. Организация предложила разработать документ, который урегулирует работу передвижных аптечных пунктов. Их, по мнению авторов письма, нужно использовать там, где нет стационарных аптек или ФАП с фармлицензией.

Сеть «Губернские аптеки» (государственная аптечная сеть Красноярского края) направила в Комитет Госдумы по охране здоровья обращение с предложением продолжить работу по подготовке документа, который будет регулировать деятельность передвижных аптечных пунктов. Письмо есть в распоряжении «ФВ».

Эксперимент Росздравнадзора «Передвижные аптечные пункты» проводился весной 2024 года в трех регионах. Сеть «Губернские аптеки» также участвовала в пилотном проекте. Предприятие организовывало выездную торговлю лекарствами в населенные пункты шести районов Красноярского края, где нет ни аптечных организаций, ни фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) с лицензией на фармдеятельность. Всего в эксперименте участвовал 31 населенный пункт. Как отметили в организации, население положительно оценило работу мобильных аптек.

В письме указано, что депутаты Заксобрания и Правительства Красноярского края регулярно получают обращения от жителей сел с просьбами об открытии аптек. Однако в труднодоступных населенных пунктах нет специалистов с фармобразованием и невозможно оборудовать помещения, в которых будут соблюдены все условия для хранения и отпуска лекарств. Поэтому услуга по предоставлению лекарств по месту жительства в таких местах особенно востребована.

В организации также отметили, что передвижные аптеки должны работать только там, где нет стационарных аптек или ФАП, имеющих фармлицензию.

«Использование передвижных аптечных пунктов — это исключительная вынужденная мера социального характера, которая не может являться альтернативой стационарным аптекам в тех населенных пунктах, где такие аптеки работают. В противном случае использование передвижных аптечных пунктов дестабилизирует фармацевтический рынок», — отметили авторы письма.

Контроль за деятельностью мобильных аптек предложили решить путем ограничения числа организаций, которые могут осуществлять такую деятельность.

В июне эксперимент по работе передвижных аптечных пунктов собирались расширить до шести регионов и проводить в течение двух лет.

В Минздраве с осторожностью отнеслись к перспективам проекта. Условия хранения лекарств являются ключевым критерием, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, необходимо понимать экономическую эффективность, целесообразность проекта, но не исключена возможность принятия других решений. Эксперты, опрошенные «ФВ», отмечали: если температурные режимы будут жестко зарегулированы, большинство аптек не смогут финансировать проект.

Фото: «Губернские аптеки»

Дина Коблова

Ольга Коберник

pharmvestnik