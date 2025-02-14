В 2024 году продажи лекарств в аптеках превысили 1,6 трлн рублей

В 2024 году аптеки продали 4,9 млрд упаковок лекарств на 1,6 трлн руб. В денежном выражении аналитики зафиксировали двузначный рост, но в упаковках – снижение.

В 2024 году продажи лекарств выросли на 14% по сравнению с 2023 годом. Об этом говорится в отчете аналитической компании AlphaRM. В упаковках реализация препаратов снизилась на 3%. Уменьшение натуральных продаж произошло второй год подряд. В 2023 году по сравнению с 2022-м снижение в упаковках составило 2%.

Продажи БАД в 2024 году выросли на 9,4% в рублях и на 2,6% в упаковках. В прошлом году аптеки продали 2 млрд упаковок БАД на 336 млрд руб.

Рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке (только лекарства) возглавила компания Bayer, прирост продаж которой по отношению к прошлому году составил 15%. Второе место заняла ГК«Нижфарм» (3,79%), а третье – Servier (18%).

Среди лекарств в аптеках лидировали «Ксарелто» и «Эликвис». Продажи первого оказались немного выше, 18,08 млрд руб., по сравнению со вторым – 18,02 млрд руб.

В рейтинге брендов оказались два российских препарата – «Пенталгин» (7 место) и «Мексидол» (10 место).

По итогам 2024 года в стране работало 80,9 тыс. аптек, это на 4% больше по сравнению с 2023 годом. Выручка на одну аптеку увеличилась на 9% и составила 2,24 млн руб.



Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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