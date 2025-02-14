Фармпредприятия столкнулись с дополнительной нагрузкой после введения акциза на этанол

Фармпроизводители столкнулись с проблемами в связи с введением акциза на фармсубстанцию спирта этилового (этанола). Для оформления налогового вычета налоговые инспекции в регионах требуют от предприятий подтвердить право собственности на технологическое оборудование, которое они используют в производственном процессе.
Налоговые инспекции в регионах требуют от фармпроизводителей подтвердить право собственности на технологическое оборудование, используемое в производственном процессе, чтобы предприятия впоследствии имели возможность получить налоговый вычет. Это создает дополнительную нагрузку на бизнес, рассказала председатель Координационного совета, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (Национальная ассоциация «АПФ») Надежда Дараган в ходе «круглого стола» в Госдуме, передает корреспондент «ФВ».
С 1 января этого года фармацевтическая субстанция спирта этилового стала подакцизным товаром. Согласно п.4 ст.179.2 Налогового кодекса РФ предприятия, совершающие операции с этиловым спиртом, могут получать свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, которое служит основанием для получения налоговых вычетов из исчисленной суммы акциза.
Данное свидетельство выдается только при наличии в собственности организации мощностей по производству, хранению, отпуску лекарственных средств и медицинских изделий, для производства которых используется спирт этиловый, и при наличии лицензии на производство, пояснила Дараган.
Органы ФНС на местах требуют представления перечня абсолютно всего оборудования предприятия, подтверждения его приобретения, а иногда даже выезжают на место для проверки. Таким образом устанавливается дополнительный административный барьер для производителей лекарственных средств и медицинских изделий, подчеркнула руководитель Национальной ассоциации «АПФ».
Она обратила внимание депутатов Госдумы на то, что многие предприятия, выпускающие лекарственные средства, располагаются на территории технопарков, технополисов, которые имеют соответствующий официальный статус и предоставляют выгодные условия для ведения научно-производственной, инновационной деятельности для своих резидентов.
Ассоциация просит инициировать внесение изменений в статью 179.2 НК РФ и после слов «при наличии в собственности» добавить «и на ином законном основании», а вместо «и при наличии лицензии на производство лекарственных средств…» сделать «или лицензии», как это было в предыдущей версии Налогового кодекса. Иначе предприятия, имеющие действующие договоры аренды на производственные мощности, будут вынуждены уплачивать акциз на спирт, что увеличит себестоимость выпускаемой продукции и, соответственно, цены на нее, предупредила Дараган.
«Сегодня мы провели ВКС-встречу с представителями около 30 предприятий, входящих в нашу ассоциацию, и все сказали, что столкнулись с подобной проблемой», – резюмировала эксперт.
«Ваши предложения мы обязательно посмотрим, – заверил модератор «круглого стола» депутат Госдумы Владимир Петров. — Я думаю, что решения по итогам сегодняшнего заседания будет достаточно для того, чтобы появилась соответствующая законотворческая инициатива. Мы постараемся упростить ситуацию, потому что обеспечение пациентов лекарствами находится в приоритете».
Фото: 123rf.com
Екатерина Погонцева
pharmvestnik