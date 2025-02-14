Фармпредприятия столкнулись с дополнительной нагрузкой после введения акциза на этанол

Фармпроизводители столкнулись с проблемами в связи с введением акциза на фармсубстанцию спирта этилового (этанола). Для оформления налогового вычета налоговые инспекции в регионах требуют от предприятий подтвердить право собственности на технологическое оборудование, которое они используют в производственном процессе.

Налоговые инспекции в регионах требуют от фармпроизводителей подтвердить право собственности на технологическое оборудование, используемое в производственном процессе, чтобы предприятия впоследствии имели возможность получить налоговый вычет. Это создает дополнительную нагрузку на бизнес, рассказала председатель Координационного совета, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (Национальная ассоциация «АПФ») Надежда Дараган в ходе «круглого стола» в Госдуме, передает корреспондент «ФВ».

С 1 января этого года фармацевтическая субстанция спирта этилового стала подакцизным товаром. Согласно п.4 ст.179.2 Налогового кодекса РФ предприятия, совершающие операции с этиловым спиртом, могут получать свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, которое служит основанием для получения налоговых вычетов из исчисленной суммы акциза.

П.4. ст.179.2 НК РФ: Свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, выдаются организациям при соблюдении следующих требований: 5) свидетельство на производство фармацевтической продукции — при наличии в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организации мощностей по производству, хранению и отпуску лекарственных средств, и (или) лекарственных препаратов, и (или) медицинских изделий, предусмотренных перечнями фармацевтической продукции, в качестве сырья для производства которых (в процессе производства которых) используется фармацевтическая субстанция спирта этилового, и при наличии лицензии на производство лекарственных средств, и (или) лекарственных препаратов, и (или) медицинских изделий, действие которой не прекращено и не приостановлено, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие такой лицензии обязательно для производства лекарственных средств, и (или) лекарственных препаратов, и (или) медицинских изделий.

Данное свидетельство выдается только при наличии в собственности организации мощностей по производству, хранению, отпуску лекарственных средств и медицинских изделий, для производства которых используется спирт этиловый, и при наличии лицензии на производство, пояснила Дараган.