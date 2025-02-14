Novartis приобретет разработчика антикоагулянтов за 3,1 млрд долларов

Швейцарская Novartis заключила сделку о покупке Anthos Therapeutics, разработавшей антикоагулянт abelacimab. Новое лекарство показало значительное преимущество перед существующими аналогами, снизив риск кровотечений на 62%, и сейчас проходит финальную стадию клинических испытаний.

Novartis сообщила о приобретении биотехнологической компании Anthos Therapeutics за 3,1 млрд долл. Как следует из пресс-релиза швейцарского производителя, соглашение предусматривает аванс в размере 925 млн долл., а также дополнительные выплаты до 2,15 млрд долл. при выполнении определенных условий. К ним относятся успешное прохождение регуляторных процедур и достижение установленных показателей продаж по препаратам. Завершить сделку планируется в первой половине этого года.

Флагманской разработкой Anthos выступает abelacimab – моноклональное антитело, которое блокирует фактор свертывания крови XI, предотвращая образование тромбов. Отмечается, что после его применения не возникает геморрагических осложнений, характерных для существующих антикоагулянтов, таких как «Ксарелто» (ривароксабан), который принадлежит фармгигантам Bayer и Johnson & Johnson.

Предполагается, что abelacimab имеет шанс стать первым разжижающим кровь лекарством, которое одобрят в качестве средства для профилактики инсульта при мерцательной аритмии и тромбозов при онкологических заболеваниях. В IIb фазе клинических испытаний AZALEA-TIMI 71 препарат продемонстрировал значительное преимущество по сравнению с «Ксарелто», снизив риск серьезных кровотечений на 62%. Данные исследования опубликовал журнал NEJM в прошлом месяце.

Сегодня антикоагулянт проходит три исследования на III фазе. Одно из них (LILAC-TIMI 76) оценивает его действие при мерцательной аритмии, два других – при тромбозах, связанных с раковыми опухолями (ASTER и MAGNOLIA).

В 2022 году две заявки на регистрацию abelacimab получили от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) право на ускоренное рассмотрение.

Примечательно, что учредителями Anthos в 2019 году выступили Novartis и инвестиционный фонд Blackstone Life Sciences. Последний обеспечил первоначальный капитал стартапа, который составил 250 млн долл.

Фото: novartis.com

Владимир Заболотских

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