«Р-Фарм»: опубликованы результаты КИ препарата от ревматоидного артрита у детей

Группа компаний «Р-Фарм» представила результаты исследования олокизумаба, препарата — для терапии ревматоидного артрита. Участниками исследования стали дети с ювенильным идиопатическим артритом. Итог опубликован в научно-медицинском журнале «Вопросы практической педиатрии».

В фазе II открытого клинического исследования (КИ) фармакокинетики, безопасности и эффективности олокизумаба приняли участие подростки в возрасте 12–17 лет с ювенильным идиопатическим артритом, проявляющимся полиартритом. Они получали подкожные инъекции олокизумаба раз в четыре недели в течение 24 недель. Ответ на терапию был отмечен уже через две недели и сохранялся до 24-й недели включительно. За время наблюдения не было зарегистрировано ни одного обострения заболевания, самочувствие пациентов по оценке родителей улучшалось.

«Полученные результаты говорят о потенциальной эффективности олокизумаба для детей с ювенильным идиопатическим артритом. Чем больше терапевтических опций окажется в руках детских ревматологов, тем большему количеству детей мы сможем обеспечить полноценное развитие. В настоящее время мы продолжаем исследование у младшей группы пациентов», — сказал Михаил Самсонов, медицинский директор группы «Р-Фарм».

gxpnews