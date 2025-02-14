Roche подала иск к таможенному управлению РФ

Один из ведущих мировых фармацевтических гигантов — компания Roche из Швейцарии — инициировала судебное разбирательство против российского Центрального таможенного управления. Как следует из судебной документации, производитель лекарств подал иск на сумму в 109 млн рублей.

На данный момент московский Арбитражный суд получил исковое заявление, однако оно еще находится в стадии рассмотрения и не принято к производству. Точные причины и детали претензий фармацевтического концерна пока остаются неизвестным.

В 2024 году Roche судилась с российскими компаниями «Промомед» и «Биохимик» из-за регистрации дженерика висмодегиба. Суд решил, что регистрации дженерика и его предельной отпускной цены за 4,5 года до истечения патента не является нарушением.

gxpnews