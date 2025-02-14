Четвертый человек в мире получил генно-модифицированную свиную почку

66-летний мужчина стал четвертым человеком в мире, которому провели трансплантацию генетически модифицированной свиной почки. Операция прошла в Massachusetts General Hospital (MGH) в США в конце января 2025 года.

Пациенту пересадили свиную почку с 69 редактированными генами, предоставленную американской биотехнологической компанией eGenesis. До этого в течение 2 лет он находился на диализе из-за терминальной стадии почечной недостаточности. Ранее ему хотели пересадить человеческую почку, однако ввиду редкой группы крови подходящий донор не находился.

Для MGH это вторая пересадка отредактированной свиной почки живому человеку. Больница провела первую такую ​​процедуру в марте 2024 года 62-летнему мужчине. Он умер 2 месяца спустя из-за «неожиданных, внезапных сердечных причин». При этом в MGH заявили, что нет никаких признаков того, что его смерть была связана с пересадкой.

Помимо двух трансплантаций, проведенных в MGH, NYU Langone Health также провела две пересадки генетически отредактированной свиной почки. Первая была проведена женщине из США, которая по состоянию на прошлый месяц стала самым долгоживущим реципиентом свиной почки. Вторая трансплантация была сделана 54-летней пациентке, однако орган был удален через 6 недель из-за проблем с кровотоком. Вскоре женщина умерла.

Процедуры проводились в рамках расширенной программы доступа FDA, которая позволяет проводить экспериментальное лечение пациентов с опасными для жизни состояниями. При этом ксенотрансплантация – пересадка органа от одного вида другому – все еще развита недостаточно, такие операции проводятся в качестве экспериментов.

По данным Объединенной сети по обмену органами (UNOS), более 100 тысяч человек в США ждут пересадки органов, причем свыше 93 тысяч человек ждут конкретно почку.

gxpnews