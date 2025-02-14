Teva возвращает «Финлепсин» на российский рынок после пересмотра цен

Израильский производитель Teva объявил о возобновлении поставок противоэпилептического препарата «Финлепсин Ретард» на российский рынок после успешного пересмотра ценовой политики. Компания планирует существенно нарастить объемы поставок, намереваясь доставить более миллиона упаковок в 2025 году. Этому предшествовал период временной приостановки поставок, вызванный экономической нецелесообразностью из-за низкой зарегистрированной цены.

Благодаря специальному постановлению правительства и одобрению ФАС стоимость препарата была увеличена с 190,5 до 322,57 рубля, что сделало возможным покрытие производственных и логистических затрат. Данное решение было принято в связи с возникшим риском дефицита карбамазепина пролонгированного действия в дозировке 200 мг.

Анализ рынка показывает, что в 2024 году наблюдалось значительное снижение поставок как «Финлепсина», так и других препаратов карбамазепина. Общий объем поставок сократился на 28% по сравнению с предыдущим годом, достигнув примерно 5 млн упаковок. При этом эксперты отмечают, что, несмотря на определенную напряженность с наличием препарата, о критическом дефиците говорить не приходится.

Министерство здравоохранения подчеркивает наличие достаточных запасов препаратов на основе карбамазепина и напоминает о доступности различных аналогов от более чем 10 производителей. Хотя «Финлепсин Ретард» считается предпочтительным вариантом среди пациентов из-за лучшей переносимости, в случае его отсутствия доступны альтернативные препараты, включая оригинальный «Тегретол ЦР» от Novartis.

gxpnews