Минздрав разработал критерии назначения пациентам не зарегистрированных в России препаратов

Минздрав намерен обновить порядок создания и деятельности врачебной комиссии медорганизации. Согласно разработанному документу, пациентам можно будет назначать не зарегистрированные в России лекарства в некоторых случаях. В случае утверждения приказ вступит в силу в сентябре и будет действовать до 2031 года.

Минздрав разработал проект приказа «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации». Документ находится на публичном обсуждении до 18 февраля.

Документом регулируются в том числе критерии назначения врачебной комиссией в медицинской организации не зарегистрированных в России лекарственных препаратов. Их можно назначать в следующих случаях:

отсутствия зарегистрированных в России аналогов лекарственных препаратов;

отсутствия эффекта от проводимой терапии и прогрессирующем ухудшении состояния здоровья пациента;

отсутствия альтернативных (немедикаментозных) методов профилактики, лечения и медицинской реабилитации;

наличия индивидуальной непереносимости зарегистрированных в России аналогов лекарственных препаратов.