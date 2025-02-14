Минздрав разработал критерии назначения пациентам не зарегистрированных в России препаратов

Минздрав намерен обновить порядок создания и деятельности врачебной комиссии медорганизации. Согласно разработанному документу, пациентам можно будет назначать не зарегистрированные в России лекарства в некоторых случаях. В случае утверждения приказ вступит в силу в сентябре и будет действовать до 2031 года.
Минздрав разработал проект приказа «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации». Документ находится на публичном обсуждении до 18 февраля.
Документом регулируются в том числе критерии назначения врачебной комиссией в медицинской организации не зарегистрированных в России лекарственных препаратов. Их можно назначать в следующих случаях:
- отсутствия зарегистрированных в России аналогов лекарственных препаратов;
- отсутствия эффекта от проводимой терапии и прогрессирующем ухудшении состояния здоровья пациента;
- отсутствия альтернативных (немедикаментозных) методов профилактики, лечения и медицинской реабилитации;
- наличия индивидуальной непереносимости зарегистрированных в России аналогов лекарственных препаратов.