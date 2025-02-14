«  
  »

Минздрав разработал критерии назначения пациентам не зарегистрированных в России препаратов

Минздрав намерен обновить порядок создания и деятельности врачебной комиссии медорганизации. Согласно разработанному документу, пациентам можно будет назначать не зарегистрированные в России лекарства в некоторых случаях. В случае утверждения приказ вступит в силу в сентябре и будет действовать до 2031 года.

Минздрав разработал проект приказа «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации». Документ находится на публичном обсуждении до 18 февраля.

Документом регулируются в том числе критерии назначения врачебной комиссией в медицинской организации не зарегистрированных в России лекарственных препаратов. Их можно назначать в следующих случаях:

  • отсутствия зарегистрированных в России аналогов лекарственных препаратов;
  • отсутствия эффекта от проводимой терапии и прогрессирующем ухудшении состояния здоровья пациента;
  • отсутствия альтернативных (немедикаментозных) методов профилактики, лечения и медицинской реабилитации;
  • наличия индивидуальной непереносимости зарегистрированных в России аналогов лекарственных препаратов.

Документ заменит приказ Минздрава № 502н от 05.05.2012 «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» и приказ Минздрава № 886н от 02.12.2013, которым вносились изменения в приказ № 502н.

В случае утверждения приказ вступает в силу 1 сентября и действует до 1 сентября 2031 года.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

14 февраля, 2025 | Просмотров: 112