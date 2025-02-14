Дмитриев назвал ошибкой введение механизма «второй лишний»

Директор АРФП Виктор Дмитриев заявил, что вводить механизм «второй лишний» слишком рано. Эксперт заявил, что побочным эффектом может стать удорожание лекарств: полностью локализованный препарат может оказаться «золотым».

Введение механизма «второй лишний» преждевременно. Такое мнение высказал директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в рамках конференции «Фармконсилиум 2025» из серии «PROекции Будущего» в Сочи, передает корреспондент «ФВ».

«Второй лишний» — это ошибка», — сказал Дмитриев.

По его мнению, данный механизм до конца не проработан, и спешить с его реализацией не следует, отметил эксперт.

«Не надо выращивать бананы в Арктике. Что я имею ввиду? Полностью локализованное лекарственное средство может стать золотым», — заявил Дмитриев.

Он напомнил о том, что исполнительный директор «Фарма инновации» («Инфарма») Вадим Кукава днем ранее предложил сдвинуть введение «второго лишнего» по перечню СЗЛС на два года. Руководитель АРФП поддержал эту идею.

Чтобы не допустить развитие негативных последствий, Кукава предложил перенести срок вступления в силу вышеназванного механизма для производителей активных фармацевтических субстанций по перечню СЗЛС на 1 сентября 2027 года. «Это нужно сделать для того, чтобы обеспечить беспрерывное обеспечение пациентов данными группами препаратов в отсутствие альтернатив на рынке в рамках МНН, — подчеркнул эксперт. — По нашему мнению, велик риск того, что производители биотехнологических лекарственных препаратов полного цикла в силу сложности производства указанных лекарственных препаратов могут не обеспечить годовую потребность в полном объеме».

«Если про «второго лишнего» забудут, мы не пострадаем», — резюмировал Дмитриев.

Закон, вводящий нацрежим в госзакупках, президент подписал 8 августа. Он вводит, в частности, правило «второй лишний» — запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения российских товаров. В стратегии «Фарма-2030» указано, что приоритет должны получить препараты из перечня стратегически значимых. Правило для препаратов полного цикла, включая фармсубстанцию, должно заработать с апреля 2025 года, но лишь после запуска системы прослеживаемости субстанций.

В сентябре 2024 года Минфин доработал положение о российских лекарствах в госзакупках, обеспечив преференции по правилу «второй лишний» с 1 января 2025 года для ЖНВЛП и с 1 июля 2025 года — для СЗЛС.

О том, что работа над критериями формирования списка СЗЛС находится в завершающей стадии, накануне рассказала замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. Позиции ведомства и ФАС близки, но с Минздравом остаются несколько дискуссионных вопросов. Представители фармацевтической отрасли в ходе дискуссии разошлись во мнениях по поводу критериев включения препаратов в новый список и возможных последствий для рынка.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Погонцева

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