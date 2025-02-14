Эксперты не увидели стагнации индустрии из-за снижения клинических исследований

Российские пациенты не останутся без инновационных лекарств, хотя количество международных клинических исследований сократилось. Во всем мире их число за последние десять лет практически не выросло, но мысли о глобальной стагнации индустрии едва ли у кого-то возникают, заявил директор по управлению качеством компании «Статэндокс» Александр Солодовников.

Снижение количества международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ) в России не означает, что наши пациенты будут лишены инновационных лекарств. Рынок клинических исследований меняется, в том числе из-за развития ЕАЭС. К тому же вывод на рынок самых дорогостоящих, орфанных препаратов не требует проведения клинических исследований в ЕАЭС. Такие тренды озвучил директор по управлению качеством компании «Статэндокс», доцент кафедры биохимии им. Т. Березова МИ РУДН Александр Солодовников в рамках конференции «Фармконсилиум 2025» из серии «PROекции Будущего» в Сочи, передает корреспондент «ФВ».

Число клинических исследований (КИ) в России — не лучший индикатор развития отечественного фармацевтического рынка, отметил Солодовников.

Анализируя статистику клинических исследований и географию их заказчиков, следует иметь в виду, что сегодня на этом рынке наблюдается тренд на мимикрию, прокомментировал эксперт. Если в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) указано, что КИ проводит российская компания, более глубокий анализ показывает, что на самом деле иногда речь идет о международном исследовании с участием партнеров из Китая, США.