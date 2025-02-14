«  
  »

Эксперты не увидели стагнации индустрии из-за снижения клинических исследований

Российские пациенты не останутся без инновационных лекарств, хотя количество международных клинических исследований сократилось. Во всем мире их число за последние десять лет практически не выросло, но мысли о глобальной стагнации индустрии едва ли у кого-то возникают, заявил директор по управлению качеством компании «Статэндокс» Александр Солодовников.

Снижение количества международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ) в России не означает, что наши пациенты будут лишены инновационных лекарств. Рынок клинических исследований меняется, в том числе из-за развития ЕАЭС. К тому же вывод на рынок самых дорогостоящих, орфанных препаратов не требует проведения клинических исследований в ЕАЭС. Такие тренды озвучил директор по управлению качеством компании «Статэндокс», доцент кафедры биохимии им. Т. Березова МИ РУДН Александр Солодовников в рамках конференции «Фармконсилиум 2025» из серии «PROекции Будущего» в Сочи, передает корреспондент «ФВ».

Число клинических исследований (КИ) в России — не лучший индикатор развития отечественного фармацевтического рынка, отметил Солодовников.

Анализируя статистику клинических исследований и географию их заказчиков, следует иметь в виду, что сегодня на этом рынке наблюдается тренд на мимикрию, прокомментировал эксперт. Если в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) указано, что КИ проводит российская компания, более глубокий анализ показывает, что на самом деле иногда речь идет о международном исследовании с участием партнеров из Китая, США.

Этот тренд будет нарастать, считает эксперт.

В 2024 году в России было подано 1012 заявлений на новую регистрацию лекарств (+33% год к году), привел данные эксперт. По его оценкам, за прошлый год выдано порядка 550 новых регистрационных удостоверений.

«Медленно, но неуклонно растет число биологических и инновационных (оригинальных) лекарственных средств», — констатировал Солодовников.

О том, что темпы регистрации новых лекарств международными фармкомпаниями в России сравнимы с уровнем 2020 года, сказала в своем докладе Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Лариса Матвеева. По ее словам, все чаще ведутся разговоры о возобновлении КИ в России.

Аналогичные прогнозы подтвердил исполнительный директор «Фарма инновации» («Инфарма») Вадим Кукава.

По данным ГРЛС, в прошлом году появилось чуть больше 3,5 тыс. новых регистрационных удостоверений (РУ). Но основная часть из них не новые регистрации, а перерегистрация по правилам ЕАЭС, вернее — приведение РУ в соответствие с союзными правилами. Более тщательный анализ «ФВ» показал, что в прошлом году появилось 749 препаратов и субстанций, которые не были прежде зарегистрированы. Среди них есть МНН или бренды, впервые появившиеся в России. Но также встречаются регистрации новых лекарственных форм или дозировок торговых наименований, уже представленных в реестре.
Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

14 февраля, 2025 | Просмотров: 122