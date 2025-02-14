Разработаны новые правила работы с метанолом

Роспотребнадзор намерен обновить санитарные правила по работе с метанолом. Они заменят документ от 2011 года. В случае утверждения новые правила вступят в силу с сентября и будут действовать до 2031 года.

Роспотребнадзор предложил утвердить санитарные правила «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом». Публичное обсуждение проекта документа проходит до 18 января.

Требования предложенных санитарных правил распространяются на хозяйствующие субъекты, которые используют в технологическом процессе метанол, независимо от их принадлежности и формы собственности. Применение метанола допускается только в тех производственных процессах, где он не может быть заменен другими менее токсическими веществами. Чтобы не использовать метанол не по назначению, в него должны быть добавлены денатурирующие добавки: этилмеркаптан, керосин или красители (исключение — технологические процессы, в которых нужен чистый метанол).

В одном производственном помещении нельзя одновременно или поочередно применять метанол и этиловый спирт, также нельзя хранить их в одном помещении. Производственные процессы с применением метанола или веществ, содержащих метанол, должны быть полностью герметизированы и исключать возможность контакта работающих с метанолом. Производственные помещения, в которых используется метанол, должны иметь:

легко смываемые водой полы из непроницаемого для метанола материала с уклоном и стоками;

гидранты для воды;

возможность естественного проветривания;

приточно-вытяжную и местную вентиляции.

Нельзя работать с метанолом при неработающей вентиляции, лабораторные работы с применением метанола проводятся только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции.

Количество метанола в цехах, производствах и лабораториях не должно превышать суточную потребность. В случае, если полученный на сутки метанол не был израсходован, его остаток сдается на склад или хранится в специальных помещениях (сейфах).

При работе с метанолом нужно использовать средства индивидуальной защиты (специальную одежду, специальную обувь, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз). Если метанол попал на средства индивидуальной защиты, их необходимо снять и заменить на чистые.

Помещения, где производится отпуск метанола, должны быть оборудованы вентиляцией, водопроводом и канализацией. Налив метанола в тару должен производиться специальными насосами или сифонами (заряженными вакуумом). Тару из-под метанола нужно немедленно промыть водой, заполнив целиком не меньше двух раз с последующим направлением стока на очистные сооружения.

Разлитый метанол с поверхностей убирают сорбентом. Сливать отработанный метанол и содержащие его вещества в канализацию запрещено: их нужно собирать в герметично закрывающуюся тару и передавать на утилизацию и уничтожение.

При попадании метанола на лицо и руки нужно сразу промыть загрязненные участки большим количеством проточной воды. На производствах с применением метанола нужно контролировать воздух и соблюдение санитарных правил.

В случае утверждения правила будут действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года. Признается утратившим силу постановление главного санитарного врача № 99 от 12.07.2011 «Об утверждении СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом».

Ранее Госдума приняла в первом чтении один из законопроектов, касающихся оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Им предлагается ввести оборотные штрафы за нарушение требований к обороту метанола, а изъятые жидкости утилизировать. В случае принятия изменения начнут действовать с 1 марта.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik