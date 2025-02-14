Суд обязал Walgreens выплатить почти миллиард долларов за незаконное использование бренда

Американский суд обязал Walgreens выплатить PWNHealth почти 1 млрд долл. за незаконное использование бренда. В начале пандемии, когда покупать тесты на COVID-19 можно было только по назначению медицинского специалиста, аптечная сеть продавала их, прибегая к услугам врачей медицинской компании, которые одобряли заказы, но не убрала ее торговый знак на совместном веб-сайте после отмены этого требования.

Федеральный суд в штате Делавэр обязал крупнейшую аптечную сеть США Walgreens выплатить более 987 млн долл. компании PWNHealth, известной также как Everly Health Solutions, в качестве компенсации за нарушение условий соглашения. Об этом пишет портал Fierce Healthcare.

В начале пандемии COVID-19 действовал закон, согласно которому купить тест на коронавирус можно было только по назначению врача, который оценивал наличие медицинских показаний для диагностики. В 2020 году компании создали совместный веб-сайт, на котором пользователи оставляли заказы на ПЦР-тесты. Договоренности между ними предусматривали предоставление аптекам Walgreens эксклюзивного права на обслуживание клиентов, получивших положительное заключение от врачей PWNHealth.

После изменения законодательства фармацевты получили возможность самостоятельно принимать решение о продаже тестов. Однако Walgreens не стала менять дизайн сайта, на котором остались логотип и информация о ее партнере.

В 2022 году PWNHealth инициировала арбитражное разбирательство, обвинив аптечную сеть в нарушении соглашения и незаконном использовании товарного знака, который вводил пациентов в заблуждение. В марте 2023 года арбитражный суд назначил выплату компенсации. Walgreens попыталась оспорить это решение, заявив, что установленная сумма (988 млн долл.) в 12 раз превышает максимальный размер возмещения ущерба (79 млн долл.), который стороны определили в контракте.

Walgreens вновь намерена обжаловать судебное решение. По оценкам компании, апелляционный процесс может занять более двух лет. PWNHealth была приобретена стартапом Everlywell в марте 2021 года, после чего материнская компания была переименована в Everly Health.

PWNHealth специализируется на услугах телемедицины и забора анализов на дому. В 2021 году стартап Everlywell приобрел компанию вместе с Home Access Health, переименовав себя в Everly Health.

Фото: walgreensbootsalliance.com

Владимир Заболотских

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