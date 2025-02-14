Законопроект по мониторингу картельных соглашений одобрен в первом чтении

Законопроект о создании информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений одобрен Госдумой в первом чтении. Система будет сканировать информацию о торгах с помощью искусственного интеллекта.

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 801033-8 о внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции». Документ был внесен правительством в декабре 2024 года. Он направлен на установление правовых основ создания и функционирования государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений.

Авторами законопроекта предлагается создать систему для выявления картелей, оператором которой станет федеральный антимонопольный орган. В ней будет содержаться информация о рисках заключения и реализации картелей на основании обработки сведений о торгах.

Предполагается, что сведения о всех проводимых торгах будут сканировать с помощью искусственного интеллекта и риск-ориентированного подхода. Это должно помочь сэкономить миллиарды рублей бюджетных средств «за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов».

Если законопроект примут, то потребуется также принять постановление правительства «Об утверждении Положения о государственной информационной системе по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений». Его исполнителем станет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Срок подготовки — полгода со дня принятия законопроекта.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о цифровизации антимонопольной службы. Документ предполагает создание ГИС «Антикартель». Запуск системы и ее интеграция с базами данных ведомств и юрлиц запланированы на 2025 год.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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