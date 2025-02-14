Johnson & Johnson и Sanofi прекращают испытания вакцины против E.coli из-за низкой эффективности

Johnson & Johnson и Sanofi объявили о завершении последней стадии клинических испытаний экспериментальной вакцины ExPEC9V, предназначенной для профилактики инфекций, вызванных бактериями E.coli. Решение было принято из-за недостаточной эффективности препарата, выявленной в ходе независимой проверки. При этом компании подчеркнули, что проблем с безопасностью вакцины обнаружено не было. Участники исследования, включённые в программу, останутся под наблюдением специалистов.

Испытания стартовали в июне 2021 года и охватили более 250 площадок на пяти континентах. В исследовании участвовали взрослые старше 60 лет с историей инфекций мочевыводящих путей. Sanofi уже зафиксировала расходы в размере $250 миллионов, связанные с прекращением проекта, но заверила, что это не повлияет на её финансовый прогноз на 2025 год. Представители компании также заявили, что планируют изучить причины низкой эффективности вакцины и поделиться результатами анализа в будущем.

Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson ожидает роста выручки на 3% в 2025 году, несмотря на спад продаж одного из своих самых известных бестселлеров – препарата Stelara, который сталкивается с конкуренцией со стороны биоаналогов в Европе и небрендовых конкурентов на рынке США.

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