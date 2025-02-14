Центр лекобеспечения закупит ЛП для лечения гепатита С на 1,2 млрд рублей

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 10 аукционов на закупку препаратов для лечения ВИЧ и хронического гепатита С. Среди них – глекапревир + пибрентасвир, начальная цена контракта на который составляет 1,18 млрд рублей.

До настоящего времени этот препарат закупался только для пациентов фонда «Круг добра». В России зарегистрированы три препарата с данной комбинацией действующих веществ: «Севальвео» (ООО «Промомед Рус»), «Пинглерия» (АО «Фармасинтез») и оригинальный «Мавирет» от компании AbbVie, пишет «ФВ».

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Ралтегравир, таблетки жевательные, 25 мг 14 872 табл. (шт.) 33,93 504 606,96 13.02.2025 2 Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг 425 700 табл. (шт.) 127,82 54 412 974,00 17.02.2025 3 Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг и/или 122,5 мг 28 200 табл. (шт.) 5,87 165 534,00 14.02.2025 4 Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл 888 900 мл 2,91 2 586 699,00 14.02.2025 5 Атазанавир, капсулы, 150 мг 180 514 капс. (шт.) 30,22 5 455 133,08 14.02.2025 6 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 13 595 030 табл. (шт.) 8,01 108 896 190,30 17.02.2025 7 Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг 8 376 780 табл. (шт.) 17,10 143 242 938,00 17.02.2025 8 Зидовудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл 2 102 666 мл 2,53 5 319 744,98 17.02.2025 9 Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг 28 728 табл. (шт.) 13,00 373 464,00 17.02.2025 10 Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 656 477 табл. (шт.) 1799,20 1 181 133 418,40 26.02.2025

gxpnews