Центр лекобеспечения закупит ЛП для лечения гепатита С на 1,2 млрд рублей

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 10 аукционов на закупку препаратов для лечения ВИЧ и хронического гепатита С. Среди них – глекапревир + пибрентасвир, начальная цена контракта на который составляет 1,18 млрд рублей.
До настоящего времени этот препарат закупался только для пациентов фонда «Круг добра». В России зарегистрированы три препарата с данной комбинацией действующих веществ: «Севальвео» (ООО «Промомед Рус»), «Пинглерия» (АО «Фармасинтез») и оригинальный «Мавирет» от компании AbbVie, пишет «ФВ».
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Ралтегравир, таблетки жевательные, 25 мг
|14 872 табл. (шт.)
|33,93
|504 606,96
|13.02.2025
|2
|Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг
|425 700 табл. (шт.)
|127,82
|54 412 974,00
|17.02.2025
|3
|Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг и/или 122,5 мг
|28 200 табл. (шт.)
|5,87
|165 534,00
|14.02.2025
|4
|Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл
|888 900 мл
|2,91
|2 586 699,00
|14.02.2025
|5
|Атазанавир, капсулы, 150 мг
|180 514 капс. (шт.)
|30,22
|5 455 133,08
|14.02.2025
|6
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|13 595 030 табл. (шт.)
|8,01
|108 896 190,30
|17.02.2025
|7
|Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг
|8 376 780 табл. (шт.)
|17,10
|143 242 938,00
|17.02.2025
|8
|Зидовудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
|2 102 666 мл
|2,53
|5 319 744,98
|17.02.2025
|9
|Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг
|28 728 табл. (шт.)
|13,00
|373 464,00
|17.02.2025
|10
|Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг
|656 477 табл. (шт.)
|1799,20
|1 181 133 418,40
|26.02.2025