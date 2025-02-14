В Алтайском крае достроили биофармацевтический технопарк

В Алтайском крае завершилось строительство фармацевтического технопарка «АлтайБиоТех». Об окончании работ по возведению инфраструктуры сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Как сообщают местные СМИ, стоимость этого технопарка за несколько лет его реализации заметно возросла. Отмечается, что изначально 500 млн рублей выделял федеральный бюджет, еще часть средств поступила от краевого бюджета и от компании «Алтайвитамины».

«Если на старте она оценивалась в 800 млн рублей, то в итоге превысила 1 млрд. Из-за поиска финансирования, по данным „Толка“, сроки реализации проекта сдвинулись. Но в итоге разрешение получено», – говорится в публикации.

На площадке технопарка предполагается использовать экологически чистое сырье, отмечает губернатор Томенко. «Например, бийская компания „Экстрабад“ планирует заниматься на площадке производством пищевых добавок, а также научно-технической деятельностью. Для этого мы подготовили все необходимое, в том числе лаборатории и IT-инфраструктуру», – заявил он в своем телеграм-канале.

Изначально планировалось, что объект будет сдан в 2023 году. Общая площадь комплекса составляет 12 000 кв. м.

gxpnews