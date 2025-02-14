В Сеченовском университете запустили совместный российско-китайский проект по реинжинирингу

Сеченовский университет и китайская компания «РМЕД» запустили совместный проект по реинжинирингу и локализации производства медицинского оборудования. В рамках инициативы специалисты Центра инжиниринговых разработок Первого МГМУ займутся разработкой и усовершенствованием аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов, мониторов пациента и других медицинских изделий.

Проект реализуется совместно с партнерами: «РМЕД» (китайский производитель высокотехнологичного медоборудования), консорциум «Медицинская техника», ГК «НАЦПРОМ» и холдинг «Швабе» (входит в «Ростех»), при поддержке Агентства по технологическому развитию (АНО «АТР»). Проект предусматривает мелкосерийное производство сложной медицинской техники на базе университета, а массовое производство будет локализовано в Москве и Московской области. В дальнейшем планируется расширение линейки медицинских изделий, включая эндоскопы и расходные материалы.

Контракт между Сеченовским университетом и «РМЕД» был подписан в январе 2025 года. Оператором производства выступит Медико-технический промышленный кластер, который обеспечит поддержку производителей медицинского оборудования. Университет также создаст сервисную службу для технического обслуживания аппаратов.

gxpnews