Завод «Синтез», который входит в «Биннофарм Групп», демонстрирует уверенный рост, расширение производства и заботу о персонале

На ежегодной пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года, руководство завода «Синтез», входящего в состав «Биннофарм Групп», подытожило результаты работы и представило планы дальнейшего развития предприятия.

Исполнительный директор завода «Синтез» Борис Жоров подчеркнул, что 2024 год стал для компании временем значимых успехов. Предприятие выпустило свыше 262 млн упаковок лекарственных средств, среди которых антибактериальные, кардиологические и противовоспалительные препараты. Помимо этого, был установлен рекорд по производству антибиотиков: выпущено более 160 млн флаконов порошка для приготовления растворов и суспензий. Важным достижением стало увеличение объемов продаж популярного препарата «Офломелид», которые превысили 1 млрд рублей по итогам 2024 года.

Продукция завода представлена в 14 странах ближнего зарубежья, при этом экспортная доля в 2024 году достигла 49% от общего объема производства: порядка 130 млн упаковок.

Корпоративный директор по производственной деятельности «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко рассказал о важнейших изменениях в производственной инфраструктуре завода. В декабре 2024 года предприятие успешно прошло плановую проверку Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, подтвердив соответствие лицензионным требованиям и получив разрешение на расширение производственных мощностей.

В рамках модернизации в восьмом цехе была введена в строй новая производственная линия для выпуска инфузионных растворов на водной основе. Ее мощность составляет до 7 млн флаконов в год. Продукция, которая будет производиться на данной линии, включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и содержит инъекционные антимикробные, жаропонижающие и местноанестезирующие препараты.

Участок оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, а общий объем инвестиций составил 250 млн рублей. На данный момент проходят тестовые испытания и обучение персонала, а серийное производство и поставка препаратов в аптечные сети стартуют после их регистрации весной 2025 года.

За весь период нахождения «Синтеза» в составе «Биннофарм Групп» совокупные инвестиции в развитие производственной площадки достигли почти 5 млрд рублей. Среди завершенных проектов – модернизация цехов, открытие инструментально-ремонтного цеха, строительство мультитемпературного склада площадью более 16 000 кв. м, запуск спиртохранилища и прачечного комплекса. Также была введена в эксплуатацию четвертая линия седьмого цеха, где в 2024 году изготовлено 7,5 млн упаковок продукции.

Благодаря успешной модернизации и запуску новых производственных линий на заводе «Синтез» были созданы дополнительные рабочие места. В ближайших планах – организация на базе завода программы для обучения новых сотрудников с рабочим названием «Инкубатор». Эта инициатива предоставит сотрудникам возможность осваивать современное оборудование под руководством опытных наставников и старших коллег. Система наставничества уже доказала свою эффективность, запущены программы менторства и бадди, которые в 2025 году также будут развиваться.

На предприятии сегодня трудится около 2000 человек, среди которых более 100 молодых сотрудников в возрасте от 18 до 25 лет и свыше 200 пенсионеров. Средний возраст работников составляет 40 лет. Завод укомплектован на 85%, и компания активно привлекает высококвалифицированных специалистов, обладающих опытом работы в фармацевтической отрасли. В 2024 году было трудоустроено 454 человека: 12% потребностей в кадрах были закрыты внутренними ресурсами компании, а 41% вакансий заполнены благодаря программе «Приведи друга».

Компания предлагает своим сотрудникам конкурентоспособные условия труда, широкий спектр социальных льгот и возможности для профессионального роста. Средняя заработная плата увеличилась на 25% в 2024 году по сравнению с 2023 годом и составила 63 тыс. руб. В прошлом году 789 сотрудников воспользовались системой гибких льгот, а 32 человека получили компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение, более 5 млн рублей было направлено сотрудникам для поддержки в различных жизненных ситуациях. Работники имеют право на бесплатное питание, дополнительные выплаты при отсутствии больничных листов и могут пользоваться корпоративным транспортом в отдаленные районы Кургана.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» подчеркнула: «Завод „Синтез“ – это не только современное производство, но и большая семья. Мы стремимся создать комфортные условия для каждого сотрудника, поддерживаем их профессиональное развитие и заботимся о благополучии их семей. Уверена, что именно такой подход позволяет нам достигать высоких результатов и оставаться лидерами отрасли».

В 2025 году завод «Синтез» намерен продолжать наращивать производственные мощности. Планируется подать две новые заявки на расширение производства, что позволит усилить позиции компании на внутреннем и внешнем рынках.

«Мы гордимся нашими достижениями и убеждены, что усилия по модернизации и увеличению производственных возможностей помогут нам и впредь обеспечивать россиян высококачественными и доступными лекарствами», – заявил Борис Жоров.

gxpnews