AlphaRM: в 2024 году фармрынок РФ вырос в деньгах, но снизился в упаковках

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, российский фармацевтический рынок в 2024 году продемонстрировал разнонаправленную динамику. При росте денежных продаж на 14% наблюдалось сокращение объема реализации в натуральном выражении на 3%. Продолжается негативный тренд 2023 года, когда снижение составило 2%.

Сегмент БАД показал положительную динамику как в стоимостном (9,4%), так и в натуральном выражении (2,6%), достигнув показателей в 336 млрд рублей при объеме 2 млрд упаковок. На розничном рынке лекарственных препаратов лидирующие позиции заняла компания Bayer с приростом 15%, за ней следуют ГК «Нижфарм» (3,79%) и Servier (18%).

Среди брендов лидерство удерживают антикоагулянты Xarelto (18,08 млрд рублей) и Eliquis (18,02 млрд рублей). Отечественные препараты «Пенталгин» и «Мексидол» заняли 7-е и 10-е места соответственно. Аптечная сеть страны расширилась на 4%, достигнув 80,9 тысячи точек, при этом средняя выручка на одну аптеку увеличилась на 9%, до 2,24 млн рублей, говорится в отчете AlphaRM.

gxpnews