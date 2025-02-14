«Почта России» может получить право на продажу лекарств без фармлицензии

Правительство РФ рассматривает возможность наделения «Почты России» правом реализации лекарств в почтовых отделениях без получения фармацевтической лицензии. Данная инициатива является частью комплекса нефинансовых мер поддержки организации, сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в ряд законодательных актов.

Предложение содержится в пакете изменений в законы «О связи», «О почтовой связи», а также в Налоговый и Жилищный кодексы. Документ разработан в рамках плана обеспечения устойчивого развития «Почты России», который был утвержден вице-премьером Дмитрием Григоренко 23 декабря.

Согласно проекту, правительство будет самостоятельно определять перечень разрешенных к продаже лекарственных средств, а также устанавливать условия их реализации через почтовые отделения. Министерство цифрового развития воздерживается от конкретных комментариев относительно финальной версии законопроекта.

Инициатива направлена на обеспечение доступности почтовых услуг в отдаленных и малонаселенных регионах страны. Необходимость таких мер обусловлена значительным ухудшением финансовых показателей компании: по итогам 9 месяцев 2024 года чистый убыток «Почты России» достиг 9,4 млрд рублей при выручке 161 млрд рублей, что в 3,6 раза превышает убытки аналогичного периода 2023 года. На конец сентября задолженность компании составила 128,3 млрд рублей.

gxpnews