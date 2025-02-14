Обновлен порядок взаимодействия Минздрава и Росздравнадзора при передаче сведений о лекарствах

Утвержден приказ, которым установлен порядок предоставления Росздравнадзору сведений о лекарственных средствах, в том числе составляющих коммерческую тайну. Минздрав должен обработать запрос Росздравнадзора в течение одного рабочего дня, а экспертное учреждение — подготовить ответ за три дня. В случае передачи конфиденциальной информации держатель регистрационного удостоверения будет уведомлен.

Опубликован приказ № 672н/6915 от 06.12.2024 об утверждении порядка межведомственного информационного взаимодействия по предоставлению Минздравом Росздравнадзору сведений о лекарственных средствах.

Речь идет в том числе о случаях, если такие сведения составляют коммерческую тайну. Они указаны в части 2.1 ст. 9 Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств».

Согласно новому порядку, Росздравнадзор должен направить запрос в Минздрав с указанием:

наименования лекарственного средства;

реквизитов регистрационного удостоверения или реестровой записи;

перечня запрашиваемых документов.