ФСБ будет контролировать международное научное сотрудничество

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому ФСБ сможет контролировать сотрудничество российских научных организаций с иностранными лицами. Контроль коснется некоторых направлений и экспериментальных разработок, их перечень составит правительство. В случае принятия некоторые положения документа вступят в силу с марта 2026 года.

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 840720-8, который регулирует международное сотрудничество российских научных организаций. Изменения предлагается внести в ст. 7.1 и 16 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».

Согласно документу, Федеральная служба безопасности (ФСБ) будет контролировать сотрудничество с физическими и юридическими иностранными лицами, а также российскими организациями, учредителями которых являются иностранный гражданин или организация, по некоторым направлениям и экспериментальным разработкам. Перечень подконтрольных направлений составит правительство.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что такой механизм контроля со стороны ФСБ «позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью».

Научные и образовательные организации высшего образования должны будут до 1 декабря 2025 года разместить в единой государственной информационной системе сведения о заключенных ими до дня вступления в силу закона данные о договорах. Требование распространяется на договоры, срок действия которых истекает до 1 декабря 2025 года.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года для научных организаций и вузов, которые выполняют проекты в рамках госзаданий. Для остальных субъектов — с 1 сентября 2028 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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