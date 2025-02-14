Sanofi и J&J прекратили исследования вакцины от кишечной палочки

Эффективность вакцины оценивалась в ходе исследований E.mbrace, стартовавших в июне 2021 года. Их проводили в более 250 медицинских центрах на пяти континентах, включив в выборку пожилых людей старше 60 лет, перенесших инфекцию мочевыводящих путей.

Sanofi и Janssen (подразделение J&J) подписали соглашение о совместной разработке вакцины в октябре 2023 года. По условиям сделки французский производитель выплатил партнеру 250 млн долл. в качестве аванса, гарантировав увеличить эту сумму в случае успешного вывода препарата на рынок. Согласно отчету за IV квартал 2024 года, компания зафиксировала понесенные финансовые потери как обесценение активов.

О кишечной палочке

Инвазивная E.coli может вызывать тяжелые заболевания, в том числе сепсис и бактериемию (заражение крови). Они представляют особую опасность для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день нет профилактических вакцин против кишечной палочки. Лечение инфекции предусматривает применение антибактериальных препаратов, однако их терапевтические свойства постепенно ослабевают из-за роста устойчивости бактерий к антибиотикам.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

pharmvestnik