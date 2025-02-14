Sanofi и J&J прекратили исследования вакцины от кишечной палочки

Sanofi и Johnson & Johnson остановили разработку вакцины против инвазивной E.coli, так как клинические испытания выявили ее неэффективность. В результате французская компания понесла финансовые потери в размере 250 млн долл.
Фармацевтические компании Sanofi и Johnson & Johnson (J&J) прекратили исследования экспериментальной вакцины против инвазивной кишечной палочки (E.coli).
Поводом стало заключение Независимого комитета по мониторингу данных. Проанализировав результаты III фазы клинических испытаний препарата, ведомство пришло к выводу, что он обеспечивает защиту от бактерии не лучше, чем плацебо, говорится в опубликованном заявлении.
Эффективность вакцины оценивалась в ходе исследований E.mbrace, стартовавших в июне 2021 года. Их проводили в более 250 медицинских центрах на пяти континентах, включив в выборку пожилых людей старше 60 лет, перенесших инфекцию мочевыводящих путей.
Sanofi и Janssen (подразделение J&J) подписали соглашение о совместной разработке вакцины в октябре 2023 года. По условиям сделки французский производитель выплатил партнеру 250 млн долл. в качестве аванса, гарантировав увеличить эту сумму в случае успешного вывода препарата на рынок. Согласно отчету за IV квартал 2024 года, компания зафиксировала понесенные финансовые потери как обесценение активов.
О кишечной палочке
Инвазивная E.coli может вызывать тяжелые заболевания, в том числе сепсис и бактериемию (заражение крови). Они представляют особую опасность для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.
На сегодняшний день нет профилактических вакцин против кишечной палочки. Лечение инфекции предусматривает применение антибактериальных препаратов, однако их терапевтические свойства постепенно ослабевают из-за роста устойчивости бактерий к антибиотикам.
Фото: freepik
Владимир Заболотских
pharmvestnik