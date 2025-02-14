Два приказа Минздрава утратят силу из-за новых правил регистрации медизделий

Минздрав признал утратившими силу два своих приказа от 2013 года, касающихся клинических испытаний медицинских изделий и совета по этике в сфере их обращения. Документы были разработаны в связи с обновлением правил госрегистрации медизделий.
Минздрав признал утратившим силу приказ № 300н от 16.05.2013 «Об утверждении требований к медицинским организациям, проводящим клинические испытания медицинских изделий, и порядка установления соответствия медицинских организаций этим требованиям». Соответствующий документ № 25н от 22.01.2025 опубликован на портале правовой информации.
Также Минздрав признал утратившим силу приказ № 58н от 08.02.2013 «Об утверждении Положения о совете по этике в сфере обращения медицинских изделий». Документ № 24н от 22.01.2025 также был опубликован на портале правовой информации.
Документы были разработаны в связи с принятием правительством постановления № 1684 от 30.11.2024 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий». Оба приказа вступят в силу с 1 марта.
Новые правила госрегистрации медизделий вступят в силу с 1 марта. Согласно им, производители медизделий низкого класса риска смогут вносить изменения в досье без экспертизы, если они добровольно прошли оценку систем управления качеством на производстве. Как ранее сообщил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, по новым правилам не требуется проведение экспертизы в рамках услуги государственной регистрации — все оценки проводятся до обращения в госорган.
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Дина Коблова
pharmvestnik