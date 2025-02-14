Роберт Кеннеди-младший возглавил Минздрав США

Роберт Ф. Кеннеди-младший вступил в должность министра здравоохранения США, несмотря на критику его взглядов на вакцинацию. Также он возглавит Комиссию по борьбе с хроническими заболеваниями среди детей, созданную Трампом.

Роберт Ф. Кеннеди-младший официально вступил в должность министра здравоохранения и социальных служб США после одобрения его кандидатуры Сенатом. За него проголосовали 52 члена верхней палаты парламента, в то время как 48 выступили против, пишет агентство Bloomberg.

Церемония принесения присяги состоялась 13 февраля в Овальном кабинете Белого дома. Представитель известной политической династии и племянник 35-го президента Джона Кеннеди возглавил ведомство с бюджетом 1,7 трлн долл. Теперь он будет курировать программы медицинского страхования для пожилых и малообеспеченных граждан, а также работу таких органов, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Назначение Кеннеди на пост главы Минздрава вызвало возражения в Сенате из-за его скептических взглядов на прививки. Ранее он критиковал обязательную вакцинацию и сомневался в ее безопасности. В его планах также запретить использование искусственных пищевых красителей и фторирование воды.

Несмотря на это, практически все законодатели от Республиканской партии поддержали его кандидатуру. Единственным республиканцем, проголосовавшим против назначения, стал сенатор Митч Макконнелл, перенесший полиомиелит в детстве. В обоснование своего решения он указал на неоспоримые заслуги вакцин в спасении жизни миллионов людей.

В ходе слушаний новый министр заверил, что не придерживается антивакцинаторских взглядов и не выступает против фармацевтической отрасли. Однако он отказался опровергнуть ложную теорию о связи вакцин с аутизмом, которая была неоднократно развеяна в научных кругах.

Некоторые производители лекарств, в том числе MSD (Merck&Co. – в США и Канаде), которая выпускает вакцину от папилломавирусной инфекции «Гардасил», высказали обеспокоенность тем, что скептическое отношение Кеннеди к прививкам может подорвать доверие к вакцинации. Между тем компания Pfizer выразила «осторожный оптимизм» по поводу инициатив Кеннеди.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп объявил о создании комиссии «Сделаем Америку здоровой снова» под председательством Кеннеди-младшего. Как указывается в распоряжении Белого дома, ей нужно в течение 100 дней представить отчет о причинах кризиса в отношении хронических заболеваний у детей, а через полгода предложить комплекс мер по оздоровлению подрастающего поколения. Среди других направлений деятельности — повышение открытости медицинских данных, устранение конфликтов интересов в исследованиях, содействие развитию фермерских хозяйств для обеспечения доступности качественных продуктов питания и расширение медицинских услуг.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты тратят больше всех на здравоохранение в мире, при этом здоровье населения ухудшается. Он подчеркнул необходимость пересмотра подходов к лечению и профилактике заболеваний.

Фото: hhs.gov

Владимир Заболотских

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