Количество международных клинических исследований достигло исторического минимума

В 2024 году Минздрав выдал 23 разрешения на проведение международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ). Количество одобрений ММКИ уменьшилось в 2022 году, а в 2023 и 2024 годах снижение продолжилось. До 2022 года выдавалось в среднем 314 разрешений.

В 2024 году Минздрав выдал 628 разрешений на проведение клинических исследований (КИ), из них 23 на ММКИ и 5 пострегистрационных. Такие данные содержатся в отчете компании «Статэндокс» (есть в распоряжении «ФВ»).

После введения санкций количество разрешений на проведение ММКИ сократилось. Если в 2021 году их было 368, то в 2022 году – 132, в 2023 – 31, в 2024 – 23. В 2014–2021 гг. в год в среднем на ММКИ выдавалось 314 одобрений. Пик пришелся на 2021 год, а минимум за десять лет – на 2024 год.