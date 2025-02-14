«Биннофарм Групп» получила в Киргизской Республике регудостоверение на препарат от боли в горле

При запуске препаратов на новые рынки компания опирается на текущие потребности пациентов и актуальность продукта. Лоротрицин-Алиум быстро зарекомендовал себя в Российской Федерации, за два года с момента вывода на отечественный рынок продано 3 млн упаковок лекарственного средства. Препарат показал динамичный рост +294% (в упаковках) и +325% (в рублях) в 2024 году в сравнении с предыдущим годом.

Лоротрицин-Алиум производится на заводе «Алиум» в подмосковном поселке Оболенске. Площадка выпускает рецептурные и безрецептурные препараты разных терапевтических групп: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, болеутоляющие.

Завод спроектирован в полном соответствии со стандартами GMP и оснащен высокотехнологичным оборудованием. В 2024 году предприятие выпустило 64,6 млн упаковок лекарственных средств.

Фото: «Биннофарм Групп»

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