Moderna объявляет о сокращениях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о сокращении 10% сотрудников в двух цифровых отделах. Это решение стало следствием недавнего ухода Брэд Миллера, директора по информационным технологиям, который проработал в компании два года. Всего было сокращено около 50 сотрудников.

Представитель Moderna подтвердил информацию FiercePharma, отметив, что сокращение связано с усилиями по оптимизации затрат. На фоне этих изменений Трейси Франклин, ранее возглавлявшая отдел кадров, теперь будет совмещать свои обязанности с ролью главного директора по цифровым технологиям.

Сокращения происходят на фоне растущего интереса Moderna к искусственному интеллекту. Компания планирует провести мероприятие для инвесторов в ноябре 2023 года, посвященное внедрению ИИ во все аспекты своей деятельности. Миллер ранее подчеркивал необходимость адаптации процессов с использованием новых технологий для достижения более эффективной работы.

В 2023 году расходы Moderna увеличились на 37%, что было обусловлено ростом численности персонала и затратами на цифровизацию. Однако генеральный директор Стефан Бансель заявил о намерении сократить расходы на $1 млрд к 2025 году, что включает пересмотр всех направлений деятельности компании.

Несмотря на эти меры, Moderna сталкивается с вызовами на коммерческом секторе. В 2024 году доля компании на рынке вакцин против COVID-19 снизилась, а запуск вакцины против RSV был задержан из-за неблагоприятных условий. Тем не менее, Bancel ожидает три одобрения новых продуктов от FDA в этом году и надеется на восстановление доходов.

gxpnews